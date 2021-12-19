俄羅斯聖彼得堡造船廠發生一場正在興建中的巡防艦火災事故，失火面積超過800平方公尺，可能導致成本上億元的新造軍艦就此報廢。

塔斯社報導， 火災發生12月17日晚間，據說是工人施工時用火不慎，火災蔓藤到其他易燃的材料，整艦軍艦相當大大的面積都被火勢波及，港區都看到巨量的濃煙。

緊急情況部門報告說，有89名消防人員，22具消防設備都前往支援滅火，其間有兩名消防員燒傷，趕緊送院治療。

俄國轟鳴級巡防艦。(圖/北方造船廠)

緊急服務部門的一位消息人士補充說，火災面積達到800平方公尺，被列入「第 4級火災狀況」，也就是最嚴重的火災事故。

該艦是「20385 項目」(20385 project)，又稱「轟鳴級」(Gremyashchiy -class)的2號艦「敏捷號」(Provornyy)，是俄羅斯新型軍艦之一，全長106公尺、最寬13公尺、吃水5公尺，滿載排水量2500噸，採用雙軸柴油主機，最大航速26~27節(48~50公里/小時)。

桅頂有1具5P-27「Furke-2」E/F頻3D多功能相控陣雷達，其下有4面「Zaslon」X頻相控陣雷達，可視為小型神盾艦。其主武器有1具100公釐艦砲、8具VLS垂直發射系統，可安裝3M54「口徑」反艦/巡弋飛彈、3M55「縞瑪瑙」超音速反艦飛彈，未來還會加裝3M22「鋯石」高超音速反艦/陸攻飛彈。