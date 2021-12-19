對於這次四大公投完全被逆轉，民進黨大獲全勝，前立委郭正亮反而說是綠營警訊，因為民進黨動用多少資源在辦活動？辦了2千場說明會，要求民代掃街，加上台電、中油的廣告，幾乎都是民進黨的看板，結果大家還是不甩你、不投票。但下次「人」的選舉，報復性會不會回來？這部分民進黨要想清楚！

郭正亮19日在《新聞大白話》分析，2018公投綁大選各縣市投票率是50％到55％，地方選舉投票率是65％，顯示公投綁大選真的會提高投票率，很多選民還是習慣投「人」，再順便投給「議題」。因此，如果這次投票率是50％，比照昨天投票率41％，高出9％就是將近200萬票，結果就很難講。

郭正亮認為，游盈隆說的對，這次公投因為沒有綁大選，所以變成鳥籠公投。大部分人沒有出來投票，投票的都是兩黨基本盤，民進黨基本盤就是深綠勇於投票的，顯然比深藍要多，但也比預期低，沒有多那麼多。

郭正亮直言，這對民進黨也是警訊，因為民進黨用多少資源在辦活動？辦了2千場說明會，加上台電、中油的廣告，還要求所有民代站「標兵」、「掃街」，幾乎都是民進黨的看板，結果大家還是不甩你、不投票，這個部分民進黨自己要想清楚。

郭正亮說，這次公投是民進黨贏了沒有錯，但是下次「人」的選舉，報復性會不會回來？大家還是習慣投「人」，不習慣投「議題」。

比較意外是反萊豬，顯然後來就主打「妨礙台美關係」，這個論述有成功，大家怕得罪美國，蔡英文在選前之夜也訴求這個議題，最後贏30幾萬票，其實也不多！

郭正亮強調，這次公投才41％投票率，遠低於上次公投綁大選，這才是核心問題！意味著如果公投不綁大選，未來可能都不會過。所以為何朱立倫講「公投已死」，這是有一定的道理。現實就是沒綁大選就動員不出來，民進黨辦2千場說明會，還是沒有到達25％，不綁大選怎可能催出25％？

依中選會18日開票結果顯示，重啟核四同意380萬4755票，不同意426萬2451票；反萊豬同意393萬6554票，不同意413萬1203票；公投綁大選同意395萬1882票，不同意412萬038票；珍愛藻礁同意390萬1171票，不同意416萬3464票。