美國職棒目前正處於封館階段，球隊暫時無法用大聯盟合約簽下任何球員，而在封館前各隊的激烈廝殺後，自由市場所剩大咖球員越來越少，游擊位置剩下柯瑞亞(Carlos Correa)與洛磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)，而近期傳出重新改組的小熊有意簽下柯瑞亞，藉此補強內野陣容。

The Chicago Cubs appear to be interested in signing Carlos Correa. Is he interested in them? Will Correa end up moving to Chicago to play for the Cubs?https://t.co/IdyBCStCmI — FanSided MLB (@FanSidedMLB) December 13, 2021

但柯瑞亞可沒那麼容易捕獲，因為休賽期他接連拒絕兩隊報價，11月初老東家太空人開出5年1.6億美元(約台幣44.55億)要簽回他，但遭到拒絕，前幾天更傳出積極補強的老虎封館前曾端出10年2.75億美元超級大約搶人，不過因柯瑞亞還要求更多，所以雙方並未完成談判。

據傳柯瑞亞想要比大都會林鐸(Francisco Lindor)與球隊簽的10年3.41億美元(約台幣97.3億)還高的約，這金額恐怕只剩邪惡帝國洋基給的起，至於小熊在出清多名主力後或許還有薪資空間來簽下柯瑞亞，不過若柯瑞亞繼續堅持要大約，那小熊勢必得端出至少10年長約，且要比老虎開出的價碼更高才有機會。

小熊總管霍耶(Jed Hoyer)對補強一事說道：「我們不排除繼續補強先發投手，但肯定會將更多注意力轉到其他位置上面。」在封館前小熊補進強投史卓曼(Marcus Stroman)和麥利(Wade Miley)，加上韓崔克斯(Kyle Hendricks)，先發輪值大致有譜，而據傳史卓曼曾在推特招募柯瑞亞，或許他們能藉此搶人成功。