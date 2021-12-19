美國職棒目前正處於封館階段，球隊暫時無法用大聯盟合約簽下任何球員，而在封館前各隊的激烈廝殺後，自由市場所剩大咖球員越來越少，游擊位置剩下柯瑞亞(Carlos Correa)與洛磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)，而近期傳出重新改組的小熊有意簽下柯瑞亞，藉此補強內野陣容。
但柯瑞亞可沒那麼容易捕獲，因為休賽期他接連拒絕兩隊報價，11月初老東家太空人開出5年1.6億美元(約台幣44.55億)要簽回他，但遭到拒絕，前幾天更傳出積極補強的老虎封館前曾端出10年2.75億美元超級大約搶人，不過因柯瑞亞還要求更多，所以雙方並未完成談判。
據傳柯瑞亞想要比大都會林鐸(Francisco Lindor)與球隊簽的10年3.41億美元(約台幣97.3億)還高的約，這金額恐怕只剩邪惡帝國洋基給的起，至於小熊在出清多名主力後或許還有薪資空間來簽下柯瑞亞，不過若柯瑞亞繼續堅持要大約，那小熊勢必得端出至少10年長約，且要比老虎開出的價碼更高才有機會。
小熊總管霍耶(Jed Hoyer)對補強一事說道：「我們不排除繼續補強先發投手，但肯定會將更多注意力轉到其他位置上面。」在封館前小熊補進強投史卓曼(Marcus Stroman)和麥利(Wade Miley)，加上韓崔克斯(Kyle Hendricks)，先發輪值大致有譜，而據傳史卓曼曾在推特招募柯瑞亞，或許他們能藉此搶人成功。
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