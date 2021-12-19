為期4天的第28屆關懷盃19日在花蓮德興棒球場圓滿結束，原棒協理事長林智勝感謝所有人大力協助，才能讓賽事畫下完美句點，同時他也向大家喊話，預約明年台東見。

今年關懷盃輪到在花蓮進行，不少職棒球星都在球季結束後來到花蓮，為原鄉棒球盡一份心力。除了林智勝外，不少職棒球員更是4天「待好待滿」。

每年的棒球豐年祭都是花東最熱鬧的時刻，看到很多人從過去參加關懷盃的小球員，長大後投入職棒再回饋基層，林智勝說：「身為職棒球員本來就應該回饋，他們有空能回來很不錯，也讓他們想起以前有多麼辛苦。」

結束4天賽事，林智勝除了感謝所有贊助廠商、副總統賴清德、防護團隊外，更感謝參與賽事的志工及會員，「他們無私的奉獻，讓賽事圓滿結束，今年最重要的比賽結束了，希望明年我們能越辦越好。」

這4天賽事中不時可以看到林智勝身影穿梭在各個球場，他笑說走路就當作減肥，也對小球員贏了1場比賽就開心的一直跳，留下深刻印象，「這感覺就像似曾相似。關懷盃從一個不起眼的杯賽，到現在大家關注，很謝謝過去到現在努力的工作人員，希望我們能越做越好。」

閉幕典禮中除了頒發個人獎及團體獎項外，今年關懷盃還恢復的精神總錦標，少棒組由太巴塱國小拿下，青少棒組則頒給台東桃源國中。