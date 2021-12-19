美國智庫戰略與國際研究中心發佈報告稱，最近的衛星圖片顯示中國在海南一處軍事設施擴建電子戰備和通訊情報設備的進程加快，這項工程可以為解放軍在南海海域追蹤和應對以美軍為主的外國軍事力量提供更強大的技術支持。

《德國之聲》引述戰略與國際研究中心（CSIS）的報告稱，中國在南海域附近提升電子戰備、通訊和情報搜集能力的行動已經取得重大進展。最近的衛星圖片顯示，中國在海南木棉基地（Mumian facility）區域的相關設施迅速擴建，可以為中國人民解放軍在南海海域追蹤和應對外國軍事力量更強的技術支持。

位於海南島上的木棉基地位置圖。（圖／CSIS）

報告指出，這個木棉基地部署了衛星定位和通訊系統（SATCOM），看起來似乎擁有可用于電子戰的裝備系統。作者猜測，這裡還應該在信號情報系統（SIGINT）中扮演著一定角色，而該設施附近的很多設備看起來應是專門用於收集通信情報（COMINT）的。

過去數年中美國智庫CSIS曾經多次通過衛星圖片的分析發佈報告，稱中國在南海海域具有主權爭議的島嶼修建軍事設施，包括飛機跑道和飛機庫等。這篇最新的文章指出，從2021年11月拍攝的衛星圖片來看，海南木棉基地的相關建設至少從2018年就已經啟動，但是最近的進展加速，完成了幾項關鍵性的裝備建設，而這些都很像是用於電子戰的裝備。

CSIS表示，上述設施距離解放軍海軍榆林基地135公里，是説明解放軍在南海海域彰顯實力的軍事設施網路的一部分。海軍榆林基地是中國核動力導彈潛艇的母港，也是重要水面艦隊的停泊地，包括航母山東艦。

報告總結稱，中國在相關地區和新電子系統領域的擴建工程與解放軍現代化建設的整體戰略相符。在習近平領導下，中國不僅致力於提升軍隊的電子戰能力，而且著眼於保證解放軍可以應對和美國這樣的軍事大國之間的電子戰和網路戰。該智庫預測，中國還會繼續在相關區域大舉投資，以説明解放軍適應未來複雜的網路空間環境。