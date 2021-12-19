基隆1名年約30歲黃姓男子11月下旬在網路找工作時，收到簡訊表示，只要留下LINE聯繫，依提供的IG按讚，每次可獲20到30元不等佣金，黃男信以為真進入後，對方又要他加入投資網站，投資1萬元才能領錢，黃因看上獲利陸續投入近30萬元，最後帳號慘遭凍結，驚覺詐騙才報案，但錢已拿不回來。

據了解，黃男收到簡訊後，被加入不明群組，對方陸續提供需要按讚的IG，並承諾每次按讚會給20到30元不等佣金，由於群組不時會有人貼出有收到6000到7000元的佣金，黃男信以為真，便投入按讚工作。

過程中，對方又私訊他，若要拿到傭金必須去另外一個投資網站註冊，投資至少1萬元，黃男依指示投入金錢，過2天發現投資網站帳面上有獲利，便繼續加碼，一周內陸續匯款8次，投入近30萬元，未料，最後帳號遭凍結，對方則回應，必須再加碼才能解封鎖，黃男驚覺有詐至派出所報案。

基隆市警察局刑事警察大隊提醒，民眾勿輕易相信社群軟體陌生人訊息，必須謹記「天下沒有白吃的午餐」，尤其不用認真工作就能簡單獲利的訊息，常常伴隨著更大的詐騙風險危機。

近期網路上各式宣稱能輕鬆賺錢的「假」工作，像是近期在社群媒體Instagram、Facebook上常常可以看到許多假借「用手機就能賺錢」、「在家輕鬆賺錢」、「獲利輕鬆翻倍」的App或像點讚專員的職缺，是新型態「線上打工」的詐騙，求職者切勿上當。