（19:07更新，補充比賽戰果）2021 BWF世界羽球錦標賽19日進入決賽日，台灣球迷期待的女單冠軍戰，世界球后戴資穎迎戰世界第3山口茜，第2局受到右大腿可能有點傷勢的影響下，跑動略顯不便，最終14比21、11比21飲恨、屈居亞軍，但已創個人在世錦賽最佳成績。

首局前段兩人都在適應場地風向，戴資穎出現一些出界球，山口茜也幾次掛網，因此幾次形成平手，接著小戴拚出一波連得4分小高潮取得3分，但對手也藉著幾波好球再度超前，兩人你來我往的拉吊，也讓球迷看得相當過癮，中段山口茜再靠連續得分拉開差距，因此先下一城。

現場有不少台灣力挺戴資穎，高聲替小戴加油，並高喊：「小戴得第一！小戴我愛妳！」大力為小戴集氣，第2局開打前，小戴也剪開可能是有點太緊的右大腿貼紮，再繼續比賽。

第2局戴資穎在1比4落後找到穩定性，把握機會連搶6分「超車」，不過接下來3分小戴嘗試手法變化出現一些失誤，讓山口茜再度領先，小戴持續找方法追分，不過山口茜防守質量不錯，小戴可能受到右腿有點傷勢影響，跑動略顯吃力，被山口茜連下7分後陷入該局最多9分落後，最終在9個冠軍點優勢下，最後一分對手發球、小戴誤判為出擊，39分鐘的比賽劃下句點。