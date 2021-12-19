連續2屆榜上有名的陳健瑋，這次獲獎還決定將1萬元獎金捐給孤兒院，將愛遠傳。（陳健瑋提供）

公車是台北市許多民眾上學、通勤的主要交通工具，駕駛必須肩負乘客安全，疫情間還兼顧消毒、勸導戴口罩等防疫工作，吳健平、陳建瑋及林成益3人對此不遺餘力，用友善之心包容旅客，今年在網路票選中獲人氣優良駕駛，19日獲台北市政府頒獎表揚。

作為承辦「公車友善心運動」的單位，靖娟兒童安全文教基金會每年都會在Facebook粉絲專頁進行人氣比拼，讓粉絲用1個月時間票選人氣駕駛，今年獲得殊榮的分別是大南汽車吳健平、淡水客運陳建瑋及欣欣客運林成益。

榮獲第一的52歲吳健平，入行初衷是回饋社會、服務群眾，回憶起8年職涯，他曾遇過一位身障乘客，因為行動不便，拄拐杖過斑馬線就要30分鐘，為讓對方更快抵達，還偷偷讓他在更近的地方下車，將通行時間大減為花5分鐘，此事不僅讓他被表揚，還獲得車上乘客滿堂彩。

吳健平笑說，他待客猶如父母親，從業時從未思考獲獎之事，只是努力做好自身工作，讓乘客能享受最好服務。

連續2屆榜上有名的陳建瑋，起初認為開公車很帥，入行5年來卻嚐盡不少苦頭，因此練就好言相勸、包容乘客之心，每當工作遇到行動不便的乘客時，都會主動攙扶對方上下車，也不忘協助搬運助行器、刷悠遊卡，這次獲獎還決定將1萬元獎金捐給孤兒院，將愛遠傳。

年資達14年的林成益，這次也是二度獲獎，對於駕駛工作他總保持助人初心，認為耐心、毅力是從業關鍵，碰到年輕同業都會傳授寶貴經驗，開車時總特別關切輪椅乘客，熱心替對方探頭確認後方來車，確保乘客安全，著實展現職人精神，創造服務價值。