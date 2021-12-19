有天你也會老。為了保護台灣快速增加的高齡人口，金管會從2022年開始將祭出三招，一是要求保單設計時，就要評估是否可賣給高齡者（即65歲以上），且保單送審時就要列出「不適合銷售對象」、「是否適合賣給高齡者」；二是保單銷售前要對所有通路、業務員揭露是否可賣給高齡者及不適合銷售對象；三是銷售後要檢視對高齡保戶權益是否有不利影響。

台灣正快速老化，到2025年時65歲人口就要占總人口數的20％，即有469萬人，進入「超高齡社會」，2050年時比重就會破36.6％，即超過1/3的人口是銀髮族，金管會表示，高齡者可能欠缺金融理財知識、認知退化，甚至行動不便或需要人照護，若身邊的人不當利用其財產或誘導、詐騙其購買不適合的金融商品，就是「金融剝削」。

金管會主委黃天牧已下令銀行局、保險局及證期局檢討相關法令，規劃高齡消費者保護措施，預計2022年第一季完成，可能是修改法規或訂定自律規範，但若再出現銀髮金融剝削，將予以重罰，罰度可能比照理專A錢等黃天牧「深惡痛絕」的行為。

保險局已開始著手檢討保單銷售前作業程序及保單審查應注意事項，要增訂高齡者保護措施，從保單設計、招攬行銷、核保到後續保戶服務各環節，都要落實保護高齡者的措施。

比台灣更早進入超高齡社會的日本，有大型壽險公司規定對高齡者招攬保單時，其親人原則上要同時在場，如果評估高齡者認知能力明顯低下時，要主動停止招攬、以電話確認其投保意願或向其親人說明商品內容、招攬失智症保單或其他特定保單應由主管同行等，但這些保險局表示，未必會全部採納。

初步看來，就是保單設計時就要檢視保單是否適合賣給高齡者，如投資風險過大、可能損及本金、保單解約金收取期間過長、年金化條件不利用高齡者等，2022年應會增加保單不適合銷售對象、是否銷售給高齡者等規定，且若保單不適合賣給高齡者或有不適合賣的對象，都要明確提露給業務員及各銷售通路，且銷售後也要事後追蹤、檢視各保單是否有對高齡者出現不利影響、不符合保戶合理期待的事情發生，若有，就必須進行調整，報總經理與董事會。