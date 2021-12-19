年終入袋進入最後倒數一個半月，扣除過年的現金流外，國泰人壽建議，不要因為投資市場依舊多頭，就將年終「AII in」投資市場或全買投資型保單，投資高風險資產最高不要超過100減去現有年齡的比率，且可利用適度參與市場的利變保單，規劃資產傳承或退休生活，才能持盈保泰。

國泰人壽推出兩張被市場稱為「有點強」的美元利變壽險，一張是目前宣告利率3.2％的「鑫美利101」，主攻高保障比率、可作資產傳承，另一張是目前宣告利率3％的「美年佳鑫」，則是主攻每年有穩定生存還本金，可作退休生活規劃，主要是兩張保單預定利率都是2％，即固定利率算是目前相對高的保單，再搭配宣告利率，參與市場可能升息的績效。

各壽險公司目前都摩拳擦掌要搶2022年的年終與紅包業績，希望為新的一年拉出開門紅；因為市場游資充裕推升資產價格，也讓資本市場持續多頭行情，2021年投資型保單大熱賣，2022年依舊看好。但國壽提醒保戶，投資市場瞬息萬變，如果將辛苦的年終「All In」股海，恐承受巨大的風險。

國壽建議在資產配置方面可參考「100法則」，將年終獎金與持有的資產進行最佳配置，用100減去年齡作為配置風險性資產的比例上限，例如50歲配置在股票、投資型商品的比例，建議不要超過50％，更多的資金最好投在較穩健的資產工具、或是能夠適度參與市場的利率變動型保單，遇到市場波動時才能持盈保泰。

國壽分析美元利變壽險有三大好處，一是能穩健累積資產，二是同時滿足壽險保障需求，三是近年美元匯率低點，是可選擇美元保單的好時機。

若是想資產傳承或拉高保障者，國壽推薦其七年繳費的「鑫美利101」美元利變終身壽險，保額最低5萬美元、最高330萬美元，投保第一年起即有高額壽險保障到終身，還可做到類信託給付功能。

若是相有穩定金流、作退休規劃，則推薦六年繳費的「美年佳鑫」，前六年是每年提供應繳保費1％乘單位數的生存保險金，第七年開始拉高到1.45％，還有宣告利率計算的增額回饋分享金，最低可規劃1萬美元，門檻較低。