受到聯準會（Fed）加速縮減購債衝擊，美科技股大跌，周五（17日）台股電子股走勢疲弱，資金轉戰鋼鐵、航運。專家表示，聯準會升息縮表，對台股的航運、面板較有利，在市場預期2022年運價續漲及客戶搶簽長約的兩大利多催化下，包括貨櫃三雄等5檔航運股的「營益率」都已經超越台積電。

美國聯準會（Fed）16日宣布，加快縮減購債速度，疫情期間啟動的超寬鬆貨幣政策，將提前於明年3月完全退場，Fed官員也預期2022年將升息三次。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，聯準會升息縮表，意味免費的貨幣政策結束，借錢不用利息的投機炒作很快就會打回原形。在Fed升息之前，有兩種股票將吸納最多資金，一是不管如何升息，企業獲利能力持續大幅成長的股票，以台股而言，代表族群是航運；二是高股息殖利率股票，也就是面板股。

蔡明彰表示，年底貨櫃輪歐洲線長約運價較去年暴漲 5 倍，因為今年現貨運價漲太多，多數客戶沒簽長約，吃足苦頭，由於預期2022 年運價會持續上漲，所以客戶改簽長約。

台灣貨櫃三雄與營運規模不是全球最大，但營益率（營益率高低反映獲利能力）卻是前三大。營益率通常是股價敏感的先行指標，多數投資人不知道台積電第三季營益率 41.24％，而貨櫃三雄遠遠超車護國神山。

蔡明彰分析，第三季，長榮營益率66.99％，全球第一，陽明65.5％緊追，萬海61.4％居第三，原因在於三雄主攻疫情爆發以來運價漲最多的歐美線及亞洲線。長榮、陽明歐美線占營收 7 成，過去客戶簽長約的比例不高，但明年不一樣，歐洲線漲 5 倍，明年3月簽的美國線長約估計也會倍數上漲。

「受惠簽長約客戶增加與運價持續大漲的兩大利多加持，長榮、陽明估明年EPS再成長到50元以上，以明年EPS計算本益比不到3倍。尤其長榮在歐洲線所向無敵，今年交付4艘 2.4 萬TEU巨無霸，全部投入歐洲線，成為歐洲線長約價漲 5 倍最大贏家。」

除了貨櫃輪之外，蔡明彰也點名散裝輪慧洋- KY，估計今年EPS 10～11元，本益比7倍，重點是明年將有60艘船換，約估計漲幅50％，推升明年 EPS 挑戰13元，第三季營益率 45.96％；而四維航營益率47.13％。換句話說，貨櫃三雄以及兩檔散裝輪的營益率都勝過台積電。