台北市資訊局每年都以「厚植同仁專業知識及技能」為由，規畫新興科技、基礎資訊訓練，今年還砸下200萬作為研習費用，市議員鍾佩玲質疑，資訊局竟把學Word當新興科技課程，放棄免費的公訓中心課程，簡直徒耗大筆公帑，令人難以接受。

北市資訊局解釋，所規畫包含office應用軟體進階課程及數位工具應用技巧課程，如數位素材製作、圖解製作技巧、資料分析及簡報說明力等，另也有如notion等針對坊間較新及實用的辧公室生產力工具課程，訓練對象包含全市府資訊類同仁，非僅限資訊局。

資訊局也說，資訊人員按規定須接受資訊安全素養及專業訓練，編列費用統一辦理各機關相關人員的專業訓練與研習。

鍾佩玲指出，資訊局明年度業務費高達5.2億，卻以不到1頁的頁面交代完畢，不僅無法透過預算書了解資訊局在業務調整狀況，更發現資訊局編列200萬元的資訊課程，竟用於讓同仁上辦公室文書軟體課程，痛批這是花大錢上基本課程的荒唐作為。

鍾佩玲指出，以數位策略中心為例，資訊局以「厚植同仁專業知識及技能」為由，規畫新興科技課程及基礎資訊課程，明年的文書軟體應用訓練就編列60萬，但這真的能算是新興課程？且北市公訓中心就有開設「辦公室文書軟體應用」，上課不僅免費還可取得認證時數，資訊局卻每年編列預算辦理類似課程，令人不解。

鍾佩玲再指，資訊局規畫「資訊人員專案管理認證費用」，平均每人要花上6.6萬元，相當於一般人的2倍月薪，但是由資策會開辦的「專案管理」課程每人僅要3萬元，優惠價更僅需2.4萬，資訊局卻編列6萬餘元，讓她質疑錢不知花到哪去。

對此，資訊局說明，相關資訊管理相關能力近年已納入國家考試的專業科目中，市府除辦理資訊人員專案管理課程，同時也協助同仁取得認證，現行費用參考坊間包含認證課程、總複習、模擬測驗、國際認證考試等，合計約6萬元。