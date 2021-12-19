全國性公民投票今（18）日登場，本次四項公投包含「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「三接遷離（珍愛藻礁）」

台灣完成首次與大選脫鉤的公投，但即便朝野強力動員催票，4項公投案，卻沒有任何一方跨過495萬基本門檻。根據一份網路民調顯示，有7成左右的網友對於公投結果感到不滿；同時，也有5成網友認為公投結果會影響到2022年的地方選舉。

入口網站《YAHOO》以「四大公投皆不通過，你滿意嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為12月18日至21日，截至19日晚間7點，已有3萬多名網友參與投票，結果顯示，非常滿意的網友有19.4%，還算滿意的有5.9%，不太滿意的有7.0%，完全不滿意的則有63.4%，另外有4.3%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

公投選舉結果是否會影響1月9日台中第二選區立委補選，認為會非常有影響的網友有27.2%，還算有影響21.3%，不太有影響24.1%，完全沒影響15.9%，另外有11.5%網友沒表示明確意見。

公投選舉結果是否會影響1月9日立委林昶佐罷免案，認為會非常有影響的網友有23.4%，還算有影響20.0%，不太有影響27.1%，完全沒影響18.2%，另外有11.3%網友沒表示明確意見。

至於公投選舉結果是否會影響2022九合一選舉，有32.1%網友認為非常有影響，還算有影響23.8%，不太有影響21.3%，完全沒影響14.5%，另外有8.3%網友沒表示明確意見。

此外，台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒表示，執政黨利用政治操作讓大選跟公投脫鉤，造成這次投票無法展現多數民意；「清林散昶」領銜人周世雄則指出，研判罷昶案會通過，但這次公投挫敗，黨內也是「驚驚」，他認為應改變策略，不應操作藍綠對決。