四大公投落幕不同意票大獲全勝，但桃園市由民進黨鄭文燦執政，四大公投結果都是同意票多於不同意票，對此鄭文燦19日表示，桃園市公投結果同意和不同意的差距大約是5％，基本上民眾對於國家的整體發展方向是支持的，雖然每個縣市的狀況略有差異，不過北台灣跟桃竹苗，確實基本盤是民進黨略低於國民黨，這也代表在北台灣及桃竹苗都還有待需要更多的耕耘，這是一個現實的情況。

而對於公投結果，是否會影響到2022年選舉桃園市民進黨的接班人選，鄭文燦認為表示並不會，他指出，因為在2008年總統大選民進黨曾經輸了30萬票，在他擔任市長之前，六席的立法委員民進黨是沒半席，到現在可以藍綠各半，這也代表民進黨地方耕耘是不斷的提高，這次的落差只有5％，有信心之後投票率提高的話，民進黨的候選人只要能夠超越原來的藍綠格局，「就像我一樣一定會贏得最後的支持。」

他也說，府院黨的團隊會針對六都以及縣市首長的布局會有深入討論，藍綠的基本盤在桃竹苗是有若干的落差，不過這次落差只有5％要超越並不困難，因為自己競選過很多次，我了解做為一個市長候選人，必須要有能力超越藍綠的格局，只要投票率提高，包括年輕選民、中間選民、經濟選民支持的話，穩健的執政路線還是會獲得支持，而桃園市長接班人選，他也沒有口袋名單。