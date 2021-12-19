隨著校外教學的團體入園參訪，興高采烈的笑語讓縱貫宜蘭傳藝園區的三條老街重新熱鬧了起來。（王爵暐攝）

《傳藝白鷺鷥》踩街遊行，在11月19重新恢復後，操偶師雖然還需戴著口罩，但掩不住的笑意，都在熱情歡迎每一位重回傳藝園區的遊客。（王爵暐攝）

駐園大戲《傳藝白鷺鷥》結束後的踩街遊行和街邊臨場演出，讓遊客近距離與可愛戲偶第一類接觸。（王爵暐攝）

不論是小白鷺、大公雞或七彩鴨，都在熱情歡迎每一位重回傳藝園區的遊客。（王爵暐攝）

《傳藝白鷺鷥》踩街遊行，在11月19重新恢復後，操偶師雖然還需戴著口罩，但掩不住的笑意，都在熱情歡迎每一位重回傳藝園區的遊客。（王爵暐攝）

園區裡的「廣孝堂」前的定音鑼組是由已傳承70年的林午銅鑼製作，搭配地支報時會有報時詩及報時樂做表演。（王爵暐攝）

位於五結鄉的宜蘭傳藝園區佔地24公頃，依傍著冬山河的閩南式瓦舍構築成一方發思古之幽情卻又生機勃勃的傳統建築群。（王爵暐攝）

走過疫情最低潮，擁有「三館、三街、三建築」特色的宜蘭傳統藝術園區裡逐漸恢復往日的歡聲笑語。

位於五結鄉的宜蘭傳藝園區佔地24公頃，依傍著冬山河的閩南式瓦舍構築成一方發思古之幽情卻又生機勃勃的傳統建築群，自民國92年開園以來，就一直是吸引海內外遊客造訪的文化重鎮；無奈受到新冠肺炎衝擊，全國三級警戒讓傳藝園區閉館休停，直到今年8月15才重新開放，雖然距離往日人潮熙來攘往的景象還有待恢復，但隨著校外教學的團體入園參訪，不時傳來興高采烈的笑語也讓縱貫園區的三條老街重新熱鬧了起來。

每當駐園大戲《傳藝白鷺鷥》結束後的踩街遊行，遊客近距離與可愛戲偶第一類接觸，總能讓人欣喜若狂，遊行踩街在11月19重新恢復後，這樣的情景也再度重現，不論是小白鷺、大公雞或七彩鴨，操偶師雖然還需戴著口罩，但掩不住的笑意，都在熱情歡迎每一位重回傳藝園區的遊客；希望走過疫情的低潮，用精湛的演出再度擦亮傳藝園區這塊金字招牌。