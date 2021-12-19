台南市西港區慶安社區長輩學牛犁歌陣樂曲，傳承地方特色文化。（劉秀芬攝）

以笛代蕭，台南西港區成功國小學童演奏牛犁歌有模有樣。

台南市西港區東竹林保安宮牛犁歌陣傳承有300多年，面臨人口外流及少子化衝擊，近年來每次香科時就要大費周章找人組隊，今年在文化局及公所協助下，保安宮首次主動提案與成功國小、慶安社區合作，教小朋友及社區長輩學牛犁歌陣樂曲、腳步、手法，希望能傳承珍貴地方特色文化。

東竹林保安宮主委魏明堂說，「牛犁陣」前場由大人吟唱，男童反串小生演出，後場有南音伴奏，每次西港香科前半年才找成員入館正式練習，近年來東竹林人口愈來愈少，還要跨庄跨區找人組隊。

牛犁歌陣是台南市無形文化資產，廟方也積極想方設法傳承，除了整理曲譜、也拍紀錄影片，今年更主動出擊，提案跨里到慶安社區、成功國小教學。

東竹林保安宮牛犁歌陣樂手羅士哲是台南古意唸歌團團長，上一次香科時就加入保安宮牛犁歌陣，今年香科也同樣繼續為傳承牛犁歌陣努力，他與教練王家皇10月起每星期都到慶安社區、成功國小教唱。

羅士哲說，目前先以推廣藝陣文化為主，讓學童們認識什麼是牛犁歌陣、再教唱樂曲、製作牛頭、教腳步與手法，還煞費苦心融合台語教學、美術與律動等課程。魏明堂說，現在只是起步，未來有機會持續合作，希望下一次香科小朋友能一起加入。

西港區公所表示，為了傳承地方特色藝陣文化，搓合東竹林保安宮至慶安社區為社造替代役男、社區志工上牛犁歌陣課程，社區長輩都非常配合，從一竅不通到唱出興趣，希望能再開進階課程，未來能組成牛犁歌陣表演團，在香科之外期間協助推廣西港特色文化。