耶誕節前最後周末即18日，被稱為美國零售業「超級星期六」。即使新冠疫情惡化，業者仍寄望民眾在最後時刻購買耶誕禮物來推高業績，業界估計當天近1.5億人購物。
超級星期六是零售業全年衝業績的重大日子之一，即使Omicron等變種病毒讓近期新增確診數飆高，但全美零售聯合會（NRF）預測逾1.48億人透過實體店面與網路來購物，略低去年同期1.5億人，但高於疫前2019年1.47億人。
玩具店老闆凱瑟琳（Katherine Nguyen）估計光顧其芝加哥三間店面人數超過去年和前年。她說：「新變種病毒就像是新常態，民眾已有點習慣這狀況。」
分析公司Placer.ai估計今年超級星期六到實體店面購物人數高於去年。保險公司Nationwide首席經濟師伯森（David Berson）指這反映民眾擔心網購後，因供應鏈問題無法在節前收貨。
聯邦快遞（FedEx）和美國郵政署定出15日為節前宅配到府最後期限，之後要準時配送會被額外收費。不想多花錢的民眾只能親自到店購物。
顧問公司Logistics Trends & Insights總裁羅伯森（Cathy Morrow Roberson）說，零售業呼籲民眾提前購物以減輕貨運壓力，避免耶誕節前收不到貨的窘境，但不少人仍會拖到最後一刻下單而推高電商業績。
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