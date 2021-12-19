璀璨之星今年的總冠軍洪璽皓，表演「空中環」驚艷全場。（伊林娛樂提供）

演藝組洪璽皓奪得第10屆伊林璀璨之星總冠軍。（伊林娛樂提供）

伊林璀璨之星評審温昇豪（左起）、伊林娛樂副董陳婉若、林嘉綺。（伊林娛樂提供）

花漾少男、少女組冠軍分別為21歲范淇詠與12歲仍就讀國小六年級的盧妍秀。（伊林娛樂提供）

男模、女模組冠軍分別是21歲的呂岳烜、18歲的姜宥娉勝出。（伊林娛樂提供）

安妮為第10屆伊林璀璨之星熱舞開場。（伊林娛樂提供）

人氣歌手婁峻碩舞台現場開唱、魅力爆棚。（伊林娛樂提供）

2021最強選秀第10屆Eelin Star璀璨之星決賽盛典，19日於醒吾科技大學舉行，受新冠疫情影響，今年採全程線上LIVE直播。53位進入決賽的佼佼者，在總決賽一決勝負，評審團伊林娛樂副董事長陳婉若、國際超模林嘉綺、金鐘男神温昇豪、SONY MUSIC華語音樂事業處副總經理許惟援，評選出18歲演藝組冠軍洪璽皓奪得總冠軍，男模、女模組冠軍分別是21歲的呂岳烜、18歲的姜宥娉勝出，花漾少男、少女組冠軍分別為21歲范淇詠與12歲仍就讀國小六年級的盧妍秀。

評審伊林娛樂副董事長陳婉若表示，「璀璨之星這10年當中看到很多逐夢的孩子，有一條好的道路，能在這條路上追夢，很感謝也很感動，盼未來10年伊林璀璨之星依然能提供演藝事業及模特兒更好的舞台。」國際超模林嘉綺霸氣出場，主持人李懿馬上被震住，看完參賽者的泳裝秀林嘉綺讚不絕口地說，泳裝秀是最赤裸、最需要展現身材比例，但也最容易尷尬的秀，但只要有自信就絕對沒問題。

今年各組競爭相當激烈，尤其演藝組的競賽表演非常精采，除唱歌、RAP、跳舞、芭蕾等，獲得總冠軍的洪璽皓挑戰空中環表演，更令評審眼睛一亮，這也是璀璨之星10年來首度由演藝組奪得總冠軍；温昇豪說，看了參賽者才華洋溢、精力無限的表演很感動，這幾年台灣演藝圈不論是戲劇、歌唱品質越來越好，演藝圈真的需要很多新血，才能打進國際。

奪得總冠軍的洪璽皓今年18歲，3年前曾報名璀璨之星花漾少男組，當時只進複賽，連決賽都沒進，3年後再次報名演藝組，一舉拿下總冠軍，在台上激動落淚，他說，驚訝的心情大過於開心，從沒想過自己會拿下大獎，他賽前提出演藝組冠軍要請客，「現在心情很複雜，有點小難過，因為我要請客了。」模特兒組男女冠軍呂月烜及姜宥娉剛好都來自高雄，兩人這一個月的實體課程南北奔波，兼顧訓練及學業非常辛苦，在拿下冠軍後覺得一切都值得了；而花漾少男少女組冠軍的范淇詠與盧妍秀兩人正好都在新竹念書，且學校就在隔壁，笑說實在是太巧了！

總決賽由伊林「最美綠葉」李懿及新生代男星王碩瀚擔任主持人，兩人第一次合作，卻展現絕佳默契，幽默生動，活動流暢完美呈現。王碩瀚17歲報名璀璨之星第3屆演藝組，一舉拿下冠軍，學姊李懿驚訝說，「7年前你在後台，7年後你在台上跟我搶飯碗？」王碩瀚趕緊作勢下跪直說，「沒有沒有，在懿姐面前不敢。」他說，直播主持沒有觀眾其實更緊張，不過他翻出歷屆璀璨之星總決賽前輩們的主持影片觀看，做足功課。除王碩瀚是璀璨之星出身，包括現在《全明星運動會3》表現出色的王品澔，及《想見你》施柏宇，都是透過璀璨之星選秀進入演藝圈。

俄羅斯美女藝人安妮以新歌舞曲〈How？〉熱力開場，與伊林小師妹及專業舞者動感熱舞。另人氣歌手婁峻碩也受邀演唱一連3首熱門歌曲，在評審評選的過程中，舒緩現場緊張的氣氛，他笑稱，「在台上表演時，直接面對評審團，覺得我好像也是來比賽的，突然跟著緊張。」婁峻碩也用他的歌曲〈Colorful〉鼓勵璀璨新星們，未來的追夢道路能非常的colorful。

今年雖受疫情影響，但璀璨之星參賽者仍非常踴躍，網路報名近萬人，其中「演藝組」報名就佔2分之1。從海選到複賽，歷經了4個多月的培訓與評選，參賽者參與多項線上及線下的課程訓練，包括彩妝課、泳裝及禮服台步課、商品展演課、平面POSE課、舞蹈課程、口條訓練、歌唱課等等，在決賽舞台上，脫胎換骨，蛻變成閃亮的璀璨之星。