國民黨力推四個公投案都未過關，其中「反萊豬」公投393萬6554張同意票、413萬1023張不同意票，同意票未達495萬6367的門檻，且不同意票多於同意票，未能過關。針對反萊豬公投為何會闖關失敗，被稱藍軍女戰神的國民黨立委鄭麗文認為，除了民進黨政黨動員成功外，加上政黨對決之後，即使民眾很關心反萊豬議題，但很可能會因而興趣缺缺，這些人也就不願意出來投票了。

鄭麗文18日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，公投最後變成藍綠對決，但是國民黨不一定會輸，有時候會贏，因有時候是對國民黨有利、或是對民進黨有利。

鄭麗文接著表示，這一次打成藍綠對決，對國民黨的第一個警訊是，這4個公投中，只有核四跟傳統白綠的立場有關，其他3個議題，跟傳統藍綠的立場無關。其中反萊豬公投的所有民調，從頭到尾都是一面倒，絕大多數的人本來就不敢吃萊豬，所以變成政黨對決之後，即便民眾覺得很關心反萊豬議題，很可能會因而興趣缺缺，這些人也就不願意出來投票了。

鄭麗文指出，第二個對國民黨的警訊是，過去看到的都是民調數字，這一次公投是真正用腳來投票，證明了綠營的基本盤是大於藍軍。公投跟反萊豬過去都是民進黨長期宣傳的東西，因此民進黨要用很大很大的力氣，去轉變自己支持者的想法，長期以來的民調，本來就有很高比例的綠營支持者是反萊豬的。所以在政黨動員上，必須承認民進黨是成功的。

鄭麗文認為，國民黨基本盤則是萎縮的。如果國民黨的正當性是十足的，那些公投議題，民眾有切身感受，不滿民進黨執政，那為什麼基本盤還那麼小，出來投票的人還是那麼少，這對國民黨是重大的警訊。而且國民黨支持者中有失敗主義者，可能會認為投了也沒有用，就算贏了，民進黨這麼鴨霸，投了也是白投。