全球供應鏈大亂，卡車司機短缺是癥結之一，為突破此瓶頸，美國拜登政府計畫藉由簡化考照等方式，大舉擴充商業卡車司機人數。

美國政府官員16日宣布這項招募計畫，希望未來數月內有更多卡車司機上路。手段包括簡化卡車駕駛考照程序，縮短他們取得認證的時間，另外就是與運輸業者及其他旗下有卡車車隊的雇主合作，啟動或擴大學徒制計畫。

堪薩斯州運輸公司Yellow Corp、食品雜貨連鎖商Albertsons Cos等企業，承諾參與推動政府這項計畫。

資深政府官員還透露，該項鎖定卡車司機的計畫，旨在改善業界留才不易的困境，提升卡車駕駛工作的品質。美國運輸及勞工部門會檢視薪酬，這向來是卡車駕駛的痛處，他們等待裝貨和卸貨，常常得耗上好幾小時。

相關政府部門還將調查卡車租賃方案，官員說這類方案會坑殺駕駛，政府機構也將聽取產業團體及工會組織的意見。

貨運量能吃緊，配送中心人力不足，儘管拜登政府提出新計畫要打通這些供應鏈瓶頸，但進口貨物排山倒海湧入國內物流網絡，新計畫不太可能立即起作用。

不過美國官員指出，新計畫有助解決疫情下商業駕照難以及時取得的問題，長期以來卡車駕駛流動率高的挑戰也能迎刃而解，展現政府對駕駛與卡車產業的支持。

官員還提到，有政府的倡議作後盾，所有政府機構及民間部門雇主將展開大規模招募行動。政府也會強化勞動力發展計畫，包括拜登總統上月簽署的1兆美元基礎建設法案，旨在吸引退伍軍人、婦女和年輕人投入卡車運輸行業。

卡車運輸業長久以來面臨駕駛大量流失，長程運輸司機被迫長時間離家，離職情況尤其嚴重，疫情更加劇這個問題。

美國卡車運輸協會（American Trucking Association）曾表示，今年要保持貨運暢通，須補足八萬名卡車司機。卡車駕駛人口逐漸老化，女性僅占8％。