具高度傳染力的Omicron變異株肆虐，歐洲耶誕節黯然失色。荷蘭即日起全國封城至明年1月中旬，倫敦市進入「重大事件」狀態，巴黎市也取消原訂31日於香榭大道舉辦的跨年與煙火活動。歐洲各國官員相繼警告，Omicron將在明年1月成為歐洲主要病毒株。

為因應Omicron變異株，荷蘭全國所有非必要商店、文化和娛樂場所自19日起關閉至明年1月14日，學校至少關閉到明年1月9日。住家訪客人數也面臨嚴苛限制，每戶住家最多2名訪客，室外群聚也以2人為限。不過，耶誕節與新年當天可放寬至4人。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）表示：「總結一句話，就是荷蘭恢復進入封鎖狀態。」

荷蘭傳染病專家范迪索（Jaap van Dissel）指出，Omicron預料將於耶誕節到跨年夜這段期間成為荷蘭主流變異病毒株。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾警告，Omicron可能在明年1月中成為歐洲的主要感染源。

而在英國，衛生安全局數據顯示，Omicron變異株造成的死亡病例增至7人，高於14日通報的1人。住院人數也從65人增至85人。

倫敦染疫住院人數本周攀升近30％之後，市長沙迪克汗（Sadiq Khan）宣布倫敦進入「重大事件」（major incident）狀態，協助首都各大醫院因應住院人數飆升，讓各局處可以加強協調，並有機會自中央政府取得更多協助。

沙迪克汗曾於今年1月8日上一波疫情來襲期間宣布進入「重大事件」狀態，但隨著確診數降低，1個月後撤銷命令。

同時，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）警告，Omicron正以「閃電般」速度在歐洲傳播，每二到三天確診病例就翻一倍，並將自2022年初起成為法國主要病毒株。他表示法國將採取進一步措施，以防堵第五波疫情。

為防止疫情擴散，葡萄牙與法國開始為5歲以上幼童施打疫苗。葡萄牙超過6萬名5至11歲幼童預定在18日的週末接種第一劑輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗。法國也將自22日開始為相同年齡層的幼童施打疫苗。