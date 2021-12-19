擔心Omicron變種病毒傳播，荷蘭決定嚴格封鎖多數消費商店，這將是個無聊的耶誕節。

BBC報導，隨著Omicron的快速擴散，歐洲各國再次加強人流限制，其中荷蘭的新規定是最嚴格的。包括酒吧、健身房、美髮店等消費型商店、賣場等公共場所，至少關閉至明年1月14日。荷蘭總理呂特(Mark Rutte)表示，這些防疫措施是不可避免的。

呂特在星期六的公開談話時說：「我以沉重地心情向大家宣布新的防疫隔離規定，用一句話概括：荷蘭將從明天開始重新進入封鎖狀態。」

荷蘭的規定也包括親友拜訪與見客，每戶人家最多允許兩名13歲及以上的客人進入家中。但是即將要過耶誕與元旦，因此政府稍做通融， 12月24日平安夜至26日，以及跨年2天(31日~1日)，家戶訪客可以增加到4人。

除了葬禮、每週日常雜貨市場，和沒有觀眾的職業體育比賽之外，不允許舉辦其他活動。餐廳可以繼續出外賣，但不能內用，非必需品商店也可以提供點擊取貨服務。

所有學校至少關閉到明年1月9日。

自疫情大流行以來，荷蘭的各種新冠肺炎總病例超過290萬起，病逝者超過 2萬人。目前Omicron的染病人數還不多，但正在迅速傳播。因此荷蘭官方擔心，到了新年，會成為主要的疫情來源。

荷蘭 85% 以上的成年人都接種了2劑疫苗，但可能不夠，目前正在宣傳第3加強劑，只是接種率還不高，不到9%的人接種了加強劑。