今天在NBA場上勇士以100：119不敵暴龍，這場比賽勇士有多名主力缺陣，包含柯瑞(Stephen Curry)、威金斯(Andrew Wiggins)、伊戈達拉(Andre Iguodala)等人，所以給了新人不少機會，其中本季首輪第7順位潛力新秀庫敏加(Jonathan Kuminga)砍下全隊最高的26分，令人眼睛為之一亮。

這場比賽是庫敏加首次為勇士先發出場，上場時間多達36分鐘，本季他的平均上場時間只有約8分鐘左右，算是非常大的突破，而他也在比賽中把握了機會，砍下26分1籃板2助攻2抄截成績，投籃命中率60%、外線66.7%、罰球66.7%，美中不足的是他有多達6次失誤，所以場上正負值受影響僅有-17。

不過兩分、三分命中率都是全隊發揮最好的，2次抄截也和小裴頓(Gary Payton II)一樣多，完全是今天的超級主力，不過今天暴龍控球范弗利特(Fred VanVleet)拿下27分7籃板12助攻3抄截1阻攻的全面成績，徹底毀掉勇士的贏球機會，讓他們吞下本季第6敗，排名也下滑到西區第2。

Warriors run their staple "head tap" Flex action for Jonathan Kuminga. Cross-screen to get him low-post position on the left block, backs Scottie Barnes down, finishes with a turnaround hook. pic.twitter.com/nM0nI4Y8P5 — Joe Viray (@JoeVirayNBA) December 19, 2021

但相信勇士在這場比賽中還是有收穫，因為以首輪選進的庫敏加兌現實力，或許在之後的賽季中他會有更多表現機會。庫敏加今年才19歲，身高203公分體重95公斤，場上司職小前鋒，來自剛果的他在發展聯盟表現穩定，平均有15.8分7.2籃板2.7助攻1抄截成績，未來備受期待。