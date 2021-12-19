山友李女暈倒，高山協作前往背負患者至山屋取暖。（台中市消防局提供）

3女子登山隊19日攀登台中市和平區南湖大山北峰，其中李女暈倒，因消防局梨山分隊出勤至事故地點需2日，於是聯絡剛好在附近的高山協作前往背負患者至山屋取暖，由於這兩天天候不佳，空勤直升機恐無法起飛，但下午突然氣候轉好，直升機傍晚已順利將患者接上機，人已送至醫院，讓消防人員直呼「幸運的兩項巧合，及時救了李女！」

台中市消防局表示，今日11時25分接獲報案，和平區南湖大山線(南湖大山北峰)有3人登山隊，其中48歲李姓暈倒意識不清，請求協助。

台中市消防局指出，經查梨山分隊出勤至事故地點需兩日，立刻派遣梨山分隊2人，由黃泰儒帶班會同合歡山管理站巡查員、保七人員前往救援，同時通知阿凱登山社聯絡徵召張永鴻協作協助處理，至南湖北峰背負患者到南湖山屋照料。

高山協作張永鴻13時42分將患者揹回山屋取暖中，意識漸漸恢復中，由於這兩天氣候不佳，直升機短時間內恐無法起飛救援；未料，15時51分時，天氣突然好轉，登山團人員表示天候狀況許可直升機進行吊掛作業，同時也傳相片及影片供直升機起降參考。

空勤總隊於16時30分起飛，到達目標區後立即完成偵查作業，由於鋒面過境，落地場週邊風勢及亂流強勁，於17時降落南湖圈谷停機點，順利將患者接送上機，17時22分降落東勢河濱公園，並由救護車送往東勢農民醫院。