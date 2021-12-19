市場看好在經濟復甦帶動工業需求和供應緊張之下，銅價今年可望連續三年上漲。白銀則因珠寶等需求萎縮和全球走向升息等不利因素，今年銀價可能創七年來最大跌幅。專家預期銅漲銀跌走勢延續至明年。

對沖基金Norbury Partners投資長納許曼托（Decio Nascimento）說，銅價表現優於銀價，通常代表市場對全球經濟前景看法極樂觀，加上預期通膨和實質利率走高，不利白銀等貴金屬走勢。

銅價從年初大漲至5月後拉回，但供應緊張給銅價提供極大支撐。據國際銅研究組織（ICSG）11月報告，1月到8月銅需求量較供應量高約10.7萬公噸。

IHS Markit定價和採購研究部經理馬達索爾（John Mothersole）認為中國需求強勁成長，是造成銅市供不應求主因。

他說Delta令新冠疫情惡化，使全球供應鏈瓶頸問題持續更久。尤其各地銅礦從7月才恢復運作，迄今產量沒明顯增加，整體供需情況繼續支撐銅價。

IHS Markit預期明年全球銅需求量增幅因中國房市放緩，從今年成長4.7％降低至成長3.6％。但納許曼托預期未來幾年銅供應量繼續緊張，讓銅價不斷走高。

FactSet資料顯示今年來迄12月8日止，紐約期銅價累漲近25％，期銀卻累跌15％，跌幅超過期金近6％。馬達索爾認為銀價受各個重要領域，尤其珠寶市場等需求放緩拖累而走低。

納許曼托指白銀的工業需求量不如銅，但價格波動幅度高於黃金，當金價走低，銀價跌幅會更大。由於明年實質利率可望走高不利貴金屬走勢，和外界預期明年白銀供應增加，即使今年來銀價已大跌，但價位仍未到可趁低吸納程度。

IHS Markit預測，明年白銀每盎司均價20美元，低於目前約22美元水準。