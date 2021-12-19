四大公投民進黨大獲全勝，傳出蔡英文總統19日上午在總統府邀集黨政大咖商討有關縣市合併升格議題，引發各界關注。前立委林濁水認為，正義再分配本是國家責任，只是政客們在策略上認為和窮隣劃清界線才是當行之務，他更直言，小小的台灣，就有6個直轄市，恐成世界大笑話，但是台灣政客就是不怕笑。

林濁水今天(19日)在臉書上表示，民進黨要認真搞新竹縣市合併了，只是一個個富縣市升格，但卻把窮縣丟在一旁。正義再分配本是國家責任，只是政客策略是和窮隣劃清界線才是當行之務。

林濁水直言，於是乎，小小的台灣有6個直轄市，超過中國大陸，成為世界大笑話，但是台灣政客就是不怕笑，愈被笑愈勇，直轄市還是要繼續增加。

此外，早前新竹市長林智堅在拋出竹竹併議題時，曾提及可能將苗栗的竹南鎮及頭份市併入大新竹市範圍內，引發徐耀昌等苗栗政治人物大力反彈，並在參加新竹縣長楊文科召集的論壇中，直指要林智堅等人考慮到苗栗縣全體縣民的感受，不要只為了自己的政治前途就貿然提出合併，完全缺乏相關配套措施。

對於蔡英文利用公投勝利，將乘勝追擊在今年討論部分縣市合併議題，徐耀昌上午接受媒體電話訪問時表示，並不清楚內容，也不表示任何意見，但他重申縣市合併必須考量共同生活圈等層面，相關配套措施是長遠之計，新竹縣市合併升格，新竹縣民都不一定全部同意，何況是將苗栗縣納入合併呢？尤其是林智堅所提只併頭份、竹南，其它併給台中市一說，他直批林智堅吃相不要太難看了！