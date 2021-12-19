國民黨立委陳以信。本報資料照

民進黨立委羅致政等提案修正國家安全法等四法，擬設國家安全專業法庭，由具國安相關專業知識的法官審理共諜案。國民黨立委陳以信及溫玉霞均反對，咸認為這是立法指導司法，是「警總」復辟。

溫玉霞表示，倡議成立「專業法庭」的原因大都是涉及醫療糾紛、智慧財產等，這些牽涉較為特定領域的事實認定，因此或有成立專業法庭的需要，但有關國家安全和是否共諜的認定，台灣法官所受的法學教育和法官養成及訓練都非常良好且完備，已足以勝任，根本無需再設所謂的「國安專業」法庭。說穿了，綠委的提議是政治，而非基於法律專業。

溫玉霞指出，莫非綠委看不起台灣法官的養成教育，以及所有法官對國安相關法律的見解與素養？還是在民進黨「抓匪諜」的政治動作下，想讓戒嚴時期的「警總」復辟，一但設立，實在是台灣民主法治的倒退！

溫玉霞指出，自國安法通過以來抓了幾個匪諜？屆時有無足夠案量支撐一個國安專業法庭，實有很大疑問。希望民進黨不要再給司法界增加無謂的困擾與負擔！

陳以信表示，此舉顯係警總再現，且要求「法官受訓」，就是變相洗腦，整個提案讓人感覺是恢復軍事法庭，仿彿回到「美麗島大審」時期。