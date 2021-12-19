台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚(左)承諾，新作《穿越台灣趣歷史：從猛獁象到斯卡羅，考古最在地的台灣史》賣破兩萬本，將以公視連續劇《斯卡羅》當中的吳慷仁造型現身。右為文化大學廣告系主任鈕則勳。（李侑珊攝）

台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚出版新作《穿越台灣趣歷史：從猛獁象到斯卡羅，考古最在地的台灣史》，於今(19)日舉行新書發表座談會。面對主持人提問，賴祥蔚承諾，如賣破兩萬本，將以公視連續劇《斯卡羅》當中的吳慷仁造型現身。

賴祥蔚新書共蒐集99個台灣史小故事，章節編排特別從恐龍時代與百萬年前的台灣猛獁象談起，當中更提及土鳳梨與台灣土狗史等物種，宛如一本小百科。

論及最有趣的章節，賴祥蔚提到，母親為碧潭人，因此花費大量時間考察新店歷史。書中呈現一張照片，拍攝的是新店灣潭的老雜貨店，開店迄今已有80多年，店鋪陳設古色古香，乍看之下彷彿時空停在40年前。

賴祥蔚說，新作來自於是他記錄台灣史的筆記，原本為7萬多字，後來經出版社友人建議集結成冊，才會逐漸補足內容，最後成書時超過13萬字。而書名之所以《穿越台灣趣歷史》，在於希望讀者能夠透過閱讀，獲得研究歷史的樂趣。

身為霧峰林家第九代的林光輝，受邀出席座談會。他指出，賴祥蔚的新作已閱讀兩遍，書中不僅清楚說明霧峰林家的歷史，即自福建漳州遷抵台中霧峰已長達300年，同時更清楚呈現其他諸多台灣史，值得推薦。

擔任座談會主持人的文化大學廣告系系主任鈕則勳認為，賴祥蔚在《穿越台灣趣歷史》的寫作宛如行雲流水，讓他相當敬佩，為台灣史做出有意義的詮釋。

由於《穿越台灣趣歷史》當中也提到公視連續劇《斯卡羅》的史實橋段，鈕則勳現場與讀者互動，是否希望新作賣破兩萬本時，賴祥蔚能以吳慷仁在劇中的造型出現？當下也獲得賴祥蔚同意，現場歡笑連連。