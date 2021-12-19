韓國中央防疫對策本部19日表示，當天新增12例確診感染變異株Omicron的病例，均為境外輸入，其中有4例為已經接種加強針。

韓國Omicron的病例累計178例。按感染途徑來看，境外輸入病例54例，社區感染病例124例。

當日總計韓國新冠確診病例6236例，為5天來首見回落至7000例以下。但新增病例減少主要是因為週末檢測數量減少，以及前一天降雪致前往檢測站點檢測的人數減少。