韓國Omicron確診新增12例 累計178例 20:442021/12/19 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國中央防疫對策本部19日表示，當天新增12例確診感染變異株Omicron的病例，均為境外輸入，其中有4例為已經接種加強針。 韓國Omicron的病例累計178例。按感染途徑來看，境外輸入病例54例，社區感染病例124例。 當日總計韓國新冠確診病例6236例，為5天來首見回落至7000例以下。但新增病例減少主要是因為週末檢測數量減少，以及前一天降雪致前往檢測站點檢測的人數減少。 Omicron再揪1例 國內累計5個案 疫情與貨幣政策利空罩頂 聖誕行情恐落空 #韓國 #Omicron #病例 #檢測 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲新冠確診數攀升 衛生部長：沒封城必要 19:412021/12/19 財經 20日起國內汽、柴油各調漲0.1元 14:062021/12/19 財經 逢冬奧 北京過年防疫嚴 非必要不出京 04:102021/12/19 產業財經 巴西施打新冠疫苗追加劑 間隔縮為4個月 11:332021/12/19 國際 六都房市熱過頭 銀行11月新增房貸將續增 04:102021/12/19 專題周報 三箭齊發 台股上萬八 19:302021/12/19 財經 桃園群聚防疫旅館清消完 竟還驗出病毒 04:102021/12/19 藝文副刊 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 05:152021/12/19 財經 中研院助理染疫監測期還有5天 莊人祥提1條件可算危機解除 14:492021/12/19 生活 擔心Omicron病毒 荷蘭多數商店封鎖到耶誕節後 20:142021/12/19 國際 美國零售業超級星期六！估近1.5億人購物 19:412021/12/19 財經 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 這5檔航運為何賺贏台積電？專家鐵口1關鍵數字 - 財經 美國學者：台應以自毀半導體業阻大陸入侵 大陸軍事專家王雲飛：這是個要求台灣先自殺的餿主意 - 產業財經 - 旺報 華為遭殺剩半條命！任正非曝跟老美對幹 大陸唯一武器 - 財經 丟了華為 台積電第二大客戶是誰？這家搶當老二令人意外 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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