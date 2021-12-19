藝人王力宏遭前妻李靚蕾「核彈級」爆料，目前本人仍未出面回應，風向幾乎一面倒的指向男方是渣男，有網友好奇王力宏事件風向再次反轉的機會大嗎？雖然多數網友都覺得不太可能，不過也有網友直言，如果王力宏用一絕招，就會選擇原諒他。

李靚蕾拋出王力宏約砲、召妓等始料未及的「核彈級」爆料後，各界譁然，不少人都認為王力宏不但人設毀了，以後也很難再相信他，有網友在《PTT》表示，目前是前妻的長文指證，好奇王力宏若出來聲明，整個風向再次反轉的機會大嗎？

原PO指出，目前兩岸三地的大部分網友鄉民們，都覺得前妻說的應該都是真的，當然就李靚蕾的身分會讓人高度相信，只是若審慎看待整件事情發展，認為應該還是要等王力宏那邊發聲，才能平衡兩邊的說法，然後再選擇相信什麼吧。

貼文一出引起熱議，不少網友紛紛回應「機會不大吧，這種核彈級的都嘛手上有資料」、「能打那麼多字，應該是真的吧」、「李可是長春藤畢業、又在華爾街工作過，一定有藏更多底牌吧」、「應該很難反轉，王自己都躲起來了」。

不過也有網友認為有唯一解方，「崩潰出櫃，我就原諒他」、「出來崩潰痛哭，家人逼婚、其實喜歡男生」、「哭著說因為性向困擾很多年，對不起老婆」、「出櫃，然後說是華人社會的歧視害他無法正式面對自己的性向，他也是受害者」、「哭著開記者會出櫃，唯一解」、「如果真的來個大反轉王反而會圈粉」。