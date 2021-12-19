法稅改革聯盟以6種海鮮形容無良官員的黑心招數，要求不要再迫害人民。（圖／主辦單位提供）

法稅改革聯盟、臺灣財經刑法研究學會等單位19日下午2點，舉行 「全民稅醒 搶救人權Plus」遊行，控訴台灣存在威權餘毒，少數無良官員和流氓官僚以各種黑心招數迫害人民，眾多法稅受災戶也到場吶喊。

主辦單位表示，25位國際專家近日也寫信給蔡英文總統呼籲關注長達25年、被稱為法稅228的太極門假案，因為這案件不解決將嚴重影響台灣聲譽。民眾扮演無良官員：亂開稅單如橫行霸道的螃蟹、收到民眾陳情裝聾作啞的龍蝦、利用行政資源媒體抹黑民眾的墨魚、迫害手段多且製造假案如八爪章魚、大口吞噬人民血汗錢的鯊魚以及殘忍冷血玩弄人民的魷魚。

民眾仿效孟克名畫「吶喊、尖叫！」裡令人毛骨悚然的痛苦表情，高分貝向蔡英文總統吶喊搶救人權。民眾吶喊「反奴役 要正義！反濫權 要人權！反貪腐 護台灣！」主辦單位表示，今年超徵創新高，國家潛藏負債也創新高，台灣平均每人負債109萬3900元，人民納稅錢都被花去哪裡？廢獎金、超徵還民等公投議題為何被消失？真理大學法律系教授吳景欽表示今年到目前為止已經超徵3500億，跟濫權課稅有關，根源是獎金的問題，但是2019年他所提的公投提案超徵還民卻被消失，打行政訴訟也打不贏。

陳志龍指出，人民要除三害，第一個就是濫權的檢察官，利用假案整肅人民；第二就是濫權的行政法院違反審級利益與迴避原則，所以要廢掉；第三個就是執行署，為了執行績效獎金，違反法定程序沒收人民財產。

主辦單位表示，賦稅人權指標性案件太極門案在國際間已引起關注，近一年多即有百篇文章發表在人權網站，國際非政府組織已三度向聯合國人權理事會遞交太極門案件的報告。近日25位國際專家連署致信給總統蔡英文總統表達關切，指出這案件一開始就是個錯誤、被惡意栽贓的假案，此案顯然有損台灣得之不易的聲譽。