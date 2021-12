BY2妹妹Yumi近日捲入王力宏小三風波,稍早她再度發聲,強調從未介入王力宏與李靚蕾的婚姻,但也認了是男方結婚前正式交往的女友,並稱兩人早在2015年就互刪微信好友,撇清當小三一事,可李靚蕾稍早又曬出他們改用另一通訊軟體聊天的證據,且Yumi的大頭照還特地換成裸照,神打臉Yumi。

Yumi 19日稍早發長文回應近日風波,吐露和王力宏的確交往過,但強調絕沒介入對方婚姻當小三,其中還提到:「全世界都在說,合照是我2015年介入王先生婚姻的鐵證,但照片明明拍攝於2013年5月,現場的朋友們都可作證。2015年,當時我倆早已互刪微信好友。」

李靚蕾打臉Yumi。(圖/翻攝自微博)

可就在聲明發出沒多久,李靚蕾就曬出一張2015年8月6日的一張對話截圖,內容似乎是Yumi私訊王力宏,她寫下:「Hi there. How are you doing?」完全打臉Yumi「早刪好友」的說法。而PO圖的同時,李靚蕾也在微博表示:「『2015年,當時我倆早已互刪微信好友。』因為....之後都改為使用 Whatsapp還特地換上裸照頭像喔...好幾天沒睡覺了。今天先睡了,其他的明天再說。」