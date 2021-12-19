BY2妹妹Yumi近日捲入王力宏小三風波，稍早她再度發聲，強調從未介入王力宏與李靚蕾的婚姻，但也認了是男方結婚前正式交往的女友，並稱兩人早在2015年就互刪微信好友，撇清當小三一事，可李靚蕾稍早又曬出他們改用另一通訊軟體聊天的證據，且Yumi的大頭照還特地換成裸照，神打臉Yumi。

Yumi 19日稍早發長文回應近日風波，吐露和王力宏的確交往過，但強調絕沒介入對方婚姻當小三，其中還提到：「全世界都在說，合照是我2015年介入王先生婚姻的鐵證，但照片明明拍攝於2013年5月，現場的朋友們都可作證。2015年，當時我倆早已互刪微信好友。」

李靚蕾打臉Yumi。（圖／翻攝自微博）

可就在聲明發出沒多久，李靚蕾就曬出一張2015年8月6日的一張對話截圖，內容似乎是Yumi私訊王力宏，她寫下：「Hi there. How are you doing?」完全打臉Yumi「早刪好友」的說法。而PO圖的同時，李靚蕾也在微博表示：「『2015年，當時我倆早已互刪微信好友。』因為....之後都改為使用 Whatsapp還特地換上裸照頭像喔...好幾天沒睡覺了。今天先睡了，其他的明天再說。」