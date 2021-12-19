大陸女網名將彭帥指控前大陸國務院副總理張高麗性侵後行蹤不明，國際間憂心她的安危，大陸官媒《環球時報》記者陳青青（Qingqing Chen）今天在其個人推特上發布1段7秒的影片，內容為彭帥與大陸籃球明星姚明交談，兩人有說有笑。

陳青青在貼文中寫下，有一個朋友將上述影片傳給她，影片則是在上海的一場越野滑雪推廣活動中拍攝。隨後，陳青青再貼出一張照片，照片中彭帥、姚明與奧運帆船冠軍徐莉佳和退役桌球運動員王勵勤同框合影，合照地點是上海楊浦大橋。

據新華社報導，國際雪聯（FIS）「城市越野滑雪中國巡迴賽」上海站18日開賽。也是陳青青發文中提及彭帥與姚明參與的賽事。

彭帥11月2日在微博發文，指控遭張高麗性侵，此後文章消失，行蹤不明，引起國際關注他的下落，隨後，國際奧林匹克委員會（IOC）曾2度與彭帥視訊通話，並於事後聲稱她安全無虞，但世界女子職業網球協會（WTA）與多名網球明星仍持續呼籲，北京應該更清楚地交待彭帥下落。