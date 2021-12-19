大陸首艘國產大型郵輪在上海外高橋造船有限公司順利實現塢內起浮，經過全船殘餘應力釋放等一系列關鍵工藝要素和技術指標，進一步驗證首艘大型郵輪在設計、工藝、建造等階段取得一系列重大成果，在完成結構和舾裝的上半場工程後，將全面轉段進入內裝和系統調試的下半場「深水區」，往2023年9月份完工交付再邁出關鍵一步。

據《中國科技網》報導，大陸首艘國產大型郵輪全船共136個系統、2萬餘套設備、2500萬個零件、4200公里電纜、350公里管系、450公里風管，由全球超過500家供應商提供材料配件。由於其結構特殊、工藝複雜、建造過程艱巨，加上全球供應鏈協同作業，對大陸船舶工業而言都是前所未有的挑戰。

報導說，全船結構大量使用了8毫米及以下薄形鋼板，用鋼量約12260噸。基於大量使用薄板，在結構建造中，裝配和焊接會產生大量的殘餘應力，且在塢內的建造週期較長。這些應力如果得不到及時釋放，勢必會對船體結構造成變形，繼而影響後續內裝工程的實施。因此，根據大型郵輪建造工藝要求，要通過整船起浮，使其處於自由浮態，測量收集相關資料，以驗證重量重心控制流程和管理體系，同時釋放和消除船體結構的殘餘應力，測定和驗證空船重量重心的控制效果，確保整船的結構安全和重心重量的穩定。

大陸首艘國產大型輪於2019年10月開工建造，目前郵輪總體建造進度達到55%，隨著塢內起浮里程碑節點的達成，將全面進入內裝和系統完工調試的「深水區」，預計2023年9月交付。（圖／外高橋造船公司）

為確保首艘國產大型郵輪順利起浮，外高橋造船公司專門編制並發佈《郵輪重量控制程式》，經過多次研究、論證和模擬，確定在全船的10個典型區域設置400多個檢測點，應用專業設備和數位化手段，在起浮過程中進行全天候的跟蹤觀察，確保成功起浮。

報導指出，大型郵輪被譽為造船工業「皇冠上最耀眼的明珠」，是工業領域的集大成者。它濃縮了現代工業與文化藝術的結晶，融合了高端製造業和高端服務業，也是大陸唯一還沒攻破的高科技船舶。

大陸首艘國產大型輪於2019年10月開工建造，截至目前，郵輪總體建造進度達到55%，絕緣敷設突破12.2萬平方米，電纜敷設超過1800公里，分別為總體計畫的63%和40%。隨著塢內起浮里程碑節點的達成，大陸首艘國產制郵輪正式全面進入內裝和系統完工調試的「深水區」。