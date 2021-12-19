被喻為台中第二立委補選前哨戰的四大公投案，不同意票均大於同意票。台中二選區的總票數來看，差距從1800票到超過6400票不等。至於公投結果是否會影響台中二選區立委補選，以及無黨籍立委林昶佐罷免投票？前民進黨立委郭正亮表示，民進黨不要看到台中二選區的公投得票，就以為顏寬恒在公投都輸，若這樣想，就大錯特錯了；因為顏家的基層組織動員是看人的，而不是看議題，所以顏家在補選時一定會出全力。

郭正亮19日在政論節目《新聞大白話》中表示，他覺得顏寬恒不用緊張，因為2020總統大選，台中第二選區蔡英文贏國民黨4萬多票，顏家只輸5000票，也就是說，國民黨在這個地方的政黨盤比顏家落後很多。而這次公投，他不認為顏家會去動員，基本上是國民黨的基本盤，而顏寬恒補選是自己在選，所以顏家一定會出全力。因此，民進黨不要看到台中二選區的公投得票，就以為顏寬恒在公投都輸，若這樣想，就大錯特錯了；因為顏家的基層組織是看人的，而不是看議題，若顏家在選，大家才會盡力動員，所以補選跟公投不能類比。

至於北市中正萬華地區立委林昶佐罷免案，郭正亮認為，真正的困難點是在國民黨自己的整合，因為在這個地方真的找不到一個老大，像發起公投的台北市議員鍾小平，就擺不平地方的市議員，沒有一個整合者，要怎麼去推動罷免呢？因此難度太高。