兩年前HBL冠軍賽MVP王玥媞，110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級19日預賽先發28分鐘，21投中12含2記三分球，外帶10罰中9，攻下進入UBA 2年來單場個人新高35分，再展「得分機器」身手，加上9籃板、3助攻，帶出另4隊友也得分上雙，文化100比69擊敗成大，助隊預賽第二階段打完以6勝1敗作收。

文化本階段預賽唯一敗是輸給尋求3連霸的衛冕軍世新，但已一腳踩在複賽6強線上，只要下個月最後一階段預賽再添1勝，或台科再輸1場，文化就篤定晉級6強複賽；這也是王玥媞開季戰對台北大學只得6分後，接下來連6場上雙，及兩年來首度飆破30分大關，10罰中9也是單場最多，7戰下來場均22分，暫排大會得分榜第二，只略低台科大陳芷英。

但王玥媞說：「這不是重點，能不能拿得分后順其自然，本季最重要的是要幫文化奪回失去3季的后座，湊齊隊史第20冠。」這也是繼贏北護、清華後，文化開季第3度破百，且100分剛好是王玥媞投進，寫下這場比賽最棒的ending，她說，希望更多隊友跳出，下一階段最後4戰再加油，為晉複賽六強後次第加溫。

其實文化今天多點開花，上季新人后、大二鄭慧慈14分、9籃板，大一菜鳥郭虹廷10分、4籃板、3抄截，上季助攻后黃巧鈞10分、9 助攻，平均每場5.3次助攻暫居大會第二，只略低佛光李宜樺，上季李宜樺每場平均4.9次助攻排第二，只輸給黃巧鈞的5.1，本季兩人續咬，助攻后最終誰屬愈白熱化。