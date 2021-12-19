今天拳擊場上有兩對精采組合，除網紅拳手傑克保羅(Jake Paul)、前UFC冠軍伍德利(Tyron Woodley)交手外，前NBA球星戴隆威廉斯(Deron Williams)迎來轉戰拳擊場首戰，對手是前NFL選手高爾(Frank Gore)，最後威廉斯以39：37拿下勝仗，為自己拳擊生涯開出紅盤。

Frank Gore vs Deron Williams pic.twitter.com/7uq7al4TFo — Depressed Cowboys Fan (@traphouseSports) December 19, 2021

此戰算是場熱身賽，共四回合，首回合雙方都快速出拳進攻，沒有過多試探，都想拿到主動權，在一陣亂拳互攻後威廉斯以10：9領先。第二回合威廉斯立即發動猛攻，連續揮拳並用雙手把高爾推倒在地，對方一度掉出場外，但高爾也給予回應，抱住威廉斯將他推向場外。

雙方打完前兩回合戰成19：19平手，相當激烈，第三回合兩人體能明顯下滑，少了前面快速攻擊，反倒用更多防守尋找進攻機會，打完後威廉斯以29：28領先。接著最後一回合，雙方仍平分秋色，高爾試圖抱住威廉斯的腿失敗，接著無奈倒地，威廉斯就以39：37險勝。

Frank Gore and Deron Williams fighting like them 2 uncles at the barbecue that arguing over who could have made the league😭💀 pic.twitter.com/EVQTL6noQu — ً (@WeTxppedIn) December 19, 2021

對此威廉斯NBA早期勁敵保羅(Chris Paul)開場前還錄製限時動態為老友打氣，老東家爵士更在賽前於推特發文祝福威廉斯，而看來威廉斯沒讓他們失望，另外他也對這場比賽發表感言：「我一直保持訓練，等待機會上場，我知道若不抓住它，可能我餘生都會因此自責不已。」