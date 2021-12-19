新北市長侯友宜出席新北耶誕平安晚會，與50位教會牧長及詩班一起唱詩歌祈願平安喜樂。（陳慰慈攝）

天韻合唱團帶來的《聖誕太神奇》、《獻上祝福》等歌曲，詮釋永恆的愛與恩典。（陳慰慈攝）

新北歡樂耶誕城平安晚會活動壓軸晚間8時登場，新北市長侯友宜出席致詞表示，現階段全球疫情仍不斷肆虐及台灣在紛紛擾擾爭端當中，他祈求所有的不平靜、對抗、仇恨及不安寧都能夠放下，一切平安，這塊土地人民及新北市民，大家要互相寬容體諒，攜手團結在一起，共創台灣未來的靜好歲月。

新北市長侯友宜感謝新北市民及全國民眾的犧牲，配合防疫低度活動，大家同心齊力走過辛苦一年，也謝謝警消醫護守護我們的安全，並率領市府團隊、各區區長，與50位教會牧長及20位扮演警、消、醫護等防疫英雄的小教友現身舞台，與現場民眾一同報佳音，合唱《平安夜》、《普世歡騰》等詩歌，並在牧長為城市祝禱下，將福音散播整個耶誕城。

板橋福音堂張復民牧師說，今年新冠肺炎的大流行，造成許多家庭陷入困境、人心恐慌，感謝上帝的憐憫，讓台灣這塊土地是全球疫情控制得最好的國家之一。希望藉由平安晚會，將福音傳揚出去，驅散疫情帶來的不安，並讓基督耶穌的愛分享到各個角落。

晚會7點由何戎、張晏塵搭檔主持，知名歌手羅文裕、許景淳、陳威全、典躍舞團、尋人啟事團體等輪番演出，現場民眾聽得相當陶醉，另外，天韻合唱團帶來的《聖誕太神奇》、《獻上祝福》等歌曲，經典合聲將天國的福音帶進人心，動人詮釋永恆的愛與恩典。

民政局長柯慶忠表示，今年是新北平安晚會連續舉辦的第10年，為讓市民朋友安全參加活動，會場攤位飲食以外帶方式販售，設攤人員戴妥面罩、口罩，全程做好防疫措施，現場也配置同仁走動式防疫宣導，請民眾參與活動遵守防疫指引，保護自己也保護他人健康。