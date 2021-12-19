對於18日公投藍營「四個同意」大敗，但前民進黨立委郭正亮卻指出，他遇到對於現狀不滿的民眾，不想吃萊豬，但卻認為不吃萊豬就要投「不同意」。有網友在PTT上表示，自己的媽媽政治立場是深藍，但卻投下了「4個不同意」，並詢問其他網友們的意見，引發網友們熱烈討論。

一名網友今天(19日)在PTT上發文表示，自己中午開車載媽媽出門，聊到自己在投公投票時，有些投同意，有些投反對，「然後我『深藍』的老母很得意的說她投了『4個不同意』」，她的認知是，投不同意就是反對政府。

原PO也無奈地說，看著媽媽得意的表情，自己實在不忍心解釋，「有人確認過家中長輩投票選項，然後有跟我老母一樣的狀況嗎？」

其他網友們則表示，「誰叫他不看內文？」、「為什麼不看題目」、「題目早就公布了還不會作答不能怪別人」、「KMT沒有輸，是公投題目有問題」、「我一個阿伯的老婆也跟我講，我有聽你們的，我也不想吃萊豬，所以我蓋了不同意」、「題目好幾個月前就給你了，怪我嘍」、「也是她自己投的」、「很多人第一時間都是這樣反應」。

此外，公投投票於18日下午4時截止，警政署表示，在全體員警全力維護投開票所秩序之下，截至18時止，全國各地共發生撕毀公投票、公投票攜出場外等42件違反選務事件。