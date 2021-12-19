「DAIKIN 2021超級達克盃」12月11日起於台北體育館開打，賽期長達7天，組別相當多元，更設置企業專業組團體賽事，由國內球團合作金庫、土地銀行、中租企業、亞柏羽球隊領軍參戰，4大球團18日進行冠軍戰，最終由土銀奪得冠軍，合庫拿下亞軍，中租搶下銅牌。

本次DAIKIN超級達克盃企業專業組團體賽制採三點雙打，三點都必須打完，每點單局21分不加分，總得分大者勝。18日冠軍戰由土銀對決合庫，土銀三點分別派出張課琦/柏禮維、陳政寬/李芷蓁、李芳任/盧震，對上合庫林家佑/邱相榤、胡綾芳/王柏崴、楊明哲/廖晁邦，相較於前一日循環賽交手時，土銀處於劣勢，但當日比完回去馬上調整，並做了戰術變化，最終在決賽中以63比44完勝對手，在超級達克盃奪下冠軍殊榮。

土銀總教練李松遠賽後表示，循環賽時隊員較無法進入狀況，而決賽前就針對排點、用球、對手打法去做調整，並在進攻時做一點速差的變化，運用策略應戰且奏效，順利贏得冠軍，透過這場比賽能檢視雙打組合產生的效果，未來安排能有更多組合變化，像是在全團賽或是排名賽時，就可以在出賽名單上做改變。奪下團體冠軍後，教練希望選手們可以延續達克盃所吸取的經驗，在明年初的排名賽獲得佳績。

土銀李芳任與盧震以21比17結束第三點，盧震表示過程大多是身為學長的李芳任控球，打起來感覺很好，尤其他自己因為求快而失誤，學長就會即時協助，李芳任也提到，之前沒有跟盧震合拍過，藉由這次比賽可以傳承經驗，也可以學習帶領學弟，並檢討自己的優缺點。由於達克盃今年採單局21分不加分制，芳任也笑說，熱身必須做的很充足，否則一上去還沒回神就結束比賽了。

超級達克盃完美落幕，接著登場的是DAIKIN大金空調及中華羽協攜手舉辦的「大金之星青少年羽球菁英賽」，20日、21日兩天同樣在台北體育館開戰，主辦單位祭出50萬元高額獎金，網羅全國頂尖的青少年選手，依據U19、U17、U15年齡級別遴選男女單雙打各項目前8名參賽，期待參賽的青少年選手們皆能斬獲佳績，成為下一位台灣羽球之光。