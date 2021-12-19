白宮官員18日表示，總統拜登將21日發表演說，就變種病毒Omicron令新冠疫情惡化問題向民眾交代局勢變化，和公布包括支援有待協助社區等新措施。受疫情影響，美國有線電視新聞網（CNN）禁止非必要員工進入美國辦公室。

美國17日新增確診數近16.4萬人創9月中來新高。迄18日止，累計確診近5170萬人，累計死亡逾82.7萬人，均為全球最高。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說，拜登要把12月初宣布的「冬季計畫」（Winter Plan）更進一步推出新防疫措施，並發出嚴厲警告，讓仍選擇不接種新冠疫苗的民眾，去了解這個冬季疫情將會是什麼樣的景象。

在新增確診數急速攀升之下，多位負責聯邦衛生事務的官員懇求大家趕快接種來防疫。

白宮表示拜登政府已做好「確診數持續攀升的準備」，拜登計劃向大家說明其團隊「將如何應付這挑戰」。

拜登正不斷聽取其醫療專家小組發出的疫情簡報，並要求其團隊必須直接向公眾說明疫情，因為專家預期變種病毒Omicron會迅速蔓延，讓未接種的人面對更高的感染風險，甚至對部份未完成接種者構成威脅。