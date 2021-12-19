西港街瓦厝內吉善堂八家將將參加西港香辛丑香科遶境。(曾詠瑋提供／劉秀芬台南傳真)

有台灣第一香之稱的台南「西港香」，今年受疫情影響，千歲爺遶境活動延至12月24至26日舉辦，西港慶安宮表示，此次參與遶境的神轎有42頂，陣頭11個，雖然沒有百足真人蜈蚣陣等大陣仗，還是有永吉吉安宮天子門生、佳里三五甲鎮山宮八家將、西港街瓦厝內吉善堂八家將等藝陣參加。

慶安宮表示，西港香科3年舉辦1次，至今已有237年歷史，辛丑香科為第80科，原訂5月底舉辦盛大的千歲爺遶境活動，受本土疫情爆發影響，不得不延期，在鄉親關切下，決定延至12月24日起舉辦3天。

慶安宮總幹事方一峰表示，辛丑香科原預定參與神轎有70頂，文武陣頭60個，人員約有4000人，為了防疫，取消原有的千歲爺南巡活動，改為12月23日迎媽祖，24日起辦3天遶境活動，參與神轎有42頂，陣頭11個，參加人員約1700人。

今年遶境路線與往年一樣，香科隊伍走過96個村落，涵蓋西港、安南、安定、七股及佳里等5個行政區，相關的主帥與副帥都全員到齊參加，該走過的村落一個也不會少。

慶安宮總務組長謝武昌表示，此次遶境為了防疫、節省時間，神轎以汽車拖行，到庄頭宮廟前再以人力扛轎。23日請媽祖於清晨5時起駕，3天的遶境則於清晨6時起駕，往年入廟時間都要拖到凌晨3、4點，期望今年能提早入廟，讓參與者多點休息時間。

西港街瓦厝內吉善堂主委曾詠瑋表示，為了傳承並發揚地方宗教文化，全力配合香科遶境活動，雖然八家將已經閉館，還是遵循古禮重新入館，並已至西港慶安宮拜請千歲爺驗收，完成開館儀式，期盼配合香科遶境活動，讓更多民眾看到優質家將藝陣文化。