路透報導，美國有線電視新聞網（CNN）總裁佐克（Jeff Zucker）在18日對員工發出內部通知，公司正關閉美國多個辦公室，所有不一定要到辦公室工作的非必要員工，都被禁止進入，並安全在家工作。

他強調這做法是出於極度謹慎，目的是把辦公室內人數不斷降至最低。至於那些要進入辦公室的人都必須全程配戴口罩。

知情人士透露，CNN暫定1月讓所有員工返回辦公室，但目前不清楚這日期會否變動。

CNN要求所有到辦公室工作，或跟其他同事出外採訪的員工，都必須接種新冠疫苗。