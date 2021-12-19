大陸資本巨頭中植集團創辦人解直錕因突發心臟病搶救無效，於18日上午在北京逝世，享壽61歲，令市場震驚。解直錕從一名印刷工人拚到億萬富豪，並憑藉其剽悍的「資本操盤」手段，一手建立起人民幣（下同）兆元規模的「中植系」帝國，一生充滿傳奇與爭議。

綜合陸媒報導，1961年1月，解直錕出生於黑龍江省伊春市，在1980年代時他只是一家印刷廠的工人，當時印刷廠出現虧損，解直錕因能力出眾被任命為廠長，在其帶領下，大幅改善印刷廠的經營情況。此外，解直錕還陸續經營麵食廠、服裝廠，而這些事業也成為其創辦「中植系」的基礎。

1995年4月，解直錕成立中植集團，註冊資本額為5千萬元，主要從事造紙材料經營。1997年，解直錕開始著手公司的多元化轉型，漸漸涉足房地產行業，業務範圍也逐步拓展至北京、上海等地。

然而，令中植集團備受矚目的是其在資本市場的一系列操作。在投資端，「中植系」是「PE（私募）＋上市公司模式」的頂尖高手，一方面大量受讓上市公司股權或參與定增，掌握話語權。另一方面，則以PE基金布局熱門的未上市資產，藉此將資產注入上市公司，做高市值後離場套利。但解直錕一向低調神秘，基本上都是藏身幕後進行操作。

歷經多年奮鬥，2021年，解直錕以260億元身家，登上胡潤百富榜第241名。

據中植集團18日訃告顯示，解直錕生前非常喜歡美國詩人朗費羅的創作「生命禮讚」：「在世界遼闊的疆場上，在生命露宿的營地上，別作默默無聲，任人驅使的羔羊，要在戰鬥中當一名英勇無畏的闖將！」這首詩也成為解直錕傳奇一生的寫照。