BY2妹妹Yumi近日捲入王力宏小三風波，稍早她發出7點聲明，認了是男方結婚前正式交往的女友，但否認介入王力宏與李靚蕾的婚姻，並稱兩人早在2015年就互刪微信好友。不過李靚蕾立即在微博曬出一張疑似Yumi私訊王力宏的對話截圖，指他們改用Whatsapp聯絡，且Yumi的大頭照還特地換成裸照。李靚蕾揮動「蕾神之錘」迅雷不及掩耳，看得眾多網友目瞪口呆，直呼：求錘得錘。
Yumi 19日晚間19時49分發長文7點聲明，認了和王力宏的確交往過，但強調絕沒介入對方婚姻當小三，其中還提到：「全世界都在說，合照是我2015年介入王先生婚姻的鐵證，但照片明明拍攝於2013年5月，現場的朋友們都可作證。2015年，當時我倆早已互刪微信好友。」
不過李靚蕾立即在20時39分於微博發文：「@By2_Yumi孫雨說：『2015年，當時我倆早已互刪微信好友。』因為....之後都改為使用 Whatsapp還特地換上裸照頭像喔...好幾天沒睡覺了。今天先睡了，其他的明天再說」，更曬出一張疑似Yumi私訊王力宏的對話截圖，大頭照大曬南半球。
李靚蕾此文發出不到1小時，微博搜尋就突破1800萬次，眾多大陸網友紛紛留言：「求錘得錘」、「李姐：來一個錘一個，來兩個錘一雙」、「這證據牛的 錘死 」、「李姐，錘死這幫渣男渣女」、「」「從前的李靚蕾已不在了，現在是鈕鈷祿·靚蕾」、「李靚蕾心想：我不指名道姓提你，你倒自己衝出來了」、「默默吃瓜的我忍不住轉個發，好喜歡這種被瘋狂打臉的瓜」。
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