葡眾企業陳欽賢、陳淑芳夫婦捐贈新北市消防局第五救災救護大隊清水分隊高頂救護車1輛。（消防局提供）

葡眾企業陳欽賢、陳淑芳夫婦捐贈新北市消防局第五救災救護大隊清水分隊高頂救護車1輛。（消防局提供）

為發揚無私大愛奉獻精神，並提升土城地區緊急救護品質，葡眾企業陳欽賢、陳淑芳夫婦捐贈新北市消防局第五救災救護大隊清水分隊高頂救護車1輛，於今（19日）10時辦理捐贈典禮。

陳欽賢、陳淑芳夫婦各自幼身體狀況不佳，但幸蒙獲得父母的悉心照料及葡眾健康食品的調養下才逐漸好轉，加上夫婦倆於葡眾企業的事業有成，於是在民國103年捐贈第一台的救護車供第四大隊雪山分隊使用。如今更是秉持著「父母恩重難報經及願有多大，力就有多大」的信念，在雙親及公婆的支持之下，以各自雙親的名義再度購置新式救護車予本局清水分隊使用，此次為第二度捐贈救護車，盼能共同來守護市民居家安全。

消防局表示，捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含履帶式搬運椅、快速固定骨折抽氣護木組等，能即時提供救護人員一臂之力，透過提升消防救護資源的方式，為土城地區居民福祉盡一份心力，亦使同仁有更好的車輛及裝備器材執行緊急救護工作。

政府資源有限，但民力無窮，打造幸福城市除了公部門的努力付出以外，陳欽賢、陳淑芳夫婦同時也期盼能藉由此次捐贈，達到「拋磚引玉」的效果，一同來為新北市添磚弄瓦，共同增進新北市民們的福祉，守護我們共同的家園。