紐約大學醫學院朗格移植研究所(Langone Transplant Insitute)的外科醫生完成2次基改豬的腎臟，移植到人類身上的壯舉，而且第2次手術是在第1次測試手術後不到兩個月的時間再次成功，這將是器官移植的新突破。

有趣的工程(Interestin Gengineering)報導，美國有超過 9萬人在等待腎臟移植，但是可移植當然是非常的少，等待時間非常的長。因此醫學界一直在研究動物器官的代用方式，其中體型大、成長速度快的豬，是主要的研究重點。當然豬與人類的差異都非常巨大，要達成跨物種器官移植就有很多難關要克服，包括基因差異、反轉錄病毒、免疫排斥都是障礙。

然而最近十幾年因為分子剪刀與基因密碼更為瞭解，生技研究中心已經能熟練的使用分子剪刀技術來修改動物的基因。位於維吉尼亞州的 Revivicor公司就是其中的高手，他們利用一種名叫GalSafe的基改豬(原意就是「半乳糖安全豬」)，牠的特點是不會產生一種叫做 α-半乳糖的分子，因為這種糖分子在人體內並不存在，要是被人體檢測到，免疫系統會將其視為異物入侵而發起攻擊。GalSafe就不含這種糖分子，人體免疫系統也就更容易接受移植。

研究團隊在今年10月初首次在一名腦死的自願研究者接受者身上測試了這一程序，最近又在另一名仍然使用呼吸機的腦死患者身上再次進行移植，在術後觀察54小時，尿量和肌酐都保持在正常範圍內，並且沒有觀察到排斥跡象。

雖然兩次實驗都是用腦死患者測試，好像是重複浪費的實驗，但這就是科學的運作方式。能夠重覆實現是科學的準則。

該團隊還會繼續反覆研究，以確定豬腎臟在移植後能夠有效運作，這可能將是將來挽救數千人生命的新方法。