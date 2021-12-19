王力宏前妻李靚蕾「核彈級」爆料，怒控前夫外遇約砲，被點名的女團By2成員Yumi孫雨今晚發出千字聲明，坦承自己曾是王力宏婚前的正式女友，但不認有介入兩人的婚姻，沒想到李靚蕾火速回應，在微博直接PO出Whatsapp對話框打臉，「蕾神」反擊讓網友看得一片叫好，也有人指出Yumi聲明裡一件事馬上得到應證！

Yumi在聲明稿中提到自己與王力宏2013年10月就分手，2015年早已互刪微信好友，如今被指控是王力宏砲友，身邊好友都勸告她不要再回應，認為保持沈默，不做就不會錯，聲明中還有這一句「她們還說，又或許聰明如她，早就布下其他天羅地網，就等我這個蠢貨。」

Yumi在聲明中提及，身旁好友都勸她不要回應，因李靚蕾早已布下天羅地網。（圖／翻攝Yumi孫雨微博）

果真Yumi聲明發出不到一小時，李靚蕾就在微博貼出證據打臉，反擊Yumi稱互刪好友一事，「因為....之後都改為使用Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔」，照片上顯示時間為2015年8月6日，Yumi仍傳訊給王力宏的畫面。

李靚蕾光速打臉By2妹。（圖／翻攝自微博）

有網友在PTT發文，認為Yumi整篇聲明說對了一件事，「蕾神應該早就把各種證據都準備好了，你敢否認，就一個證據一個證據的凌遲你，打個千字文直接一張圖打臉，可憐哪」。

貼文引起熱議，不少人也紛紛笑說，「笑死，自投羅網」、「智障跟聰明人的差別」、「還真的以為對方沒證據」、「自己挖洞自己跳，可憐哪」、「不道歉只是更慘而已」、「妳不講話說不定李還不會放裸照頭像呢」、「我看是王力宏要她打的，真無腦」、「被蕾神驗證過的蠢貨無誤」。

也有網友大讚李靚蕾瞬殺式回擊大快人心，「帥死啦！蕾神！蕾神！」、「哥大博士不是假的」、「靚蕾：沒一個能打的」、「好帥哦，超欣賞有頭腦的女生」、「宏宏自盡吧，材料真的很多」、「蕾神一定是會採剝洋蔥式慢慢爆料」、「這種凌遲比直接告更帥氣」、「慢慢地凌遲到認錯」。