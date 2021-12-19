昨天在NBA場上湖人以92：110慘敗給灰狼，陣中主力安東尼戴維斯(Anthony Davis)遇到大麻煩，在場上兩度傷退，經檢查後預計要休息一個月，而這場比賽他被灰狼的唐斯(Karl-Anthony Towns)壓著打，過程中更被對手嘲諷，對此前湖人老將費許(Derek Fisher)表示他們要銘記這個恥辱。

KAT tells AD he's too small.

Pat Bev tells Rondo & Ellington they are too smallpic.twitter.com/AV6MBko4ss — Ballislife.com (@Ballislife) December 18, 2021

戴維斯此戰上場20分鐘僅拿下9分1籃板1阻攻，投籃命中率57.1%，而灰狼的唐斯砍下28分10籃板4助攻1抄截3阻攻全面成績，對位上完全壓倒戴維斯，而這場比賽他的氣勢相當高漲，不斷怒吼激勵自己，在一次進攻單打吃掉戴維斯後，還比出了對方「太小」的手勢。

另外貝弗利(Patrick Beverley)吃掉隆多(Rajon Rondo)和艾林頓(Wayne Ellington)也比出和唐斯一樣的動作，這些行為讓前湖人老將費許看不下去，他說：「某種程度上得向灰狼致敬。但他們一些行為就像小丑，大家都知道湖人這場人手不足，灰狼卻做出多餘炫耀動作，希望湖人記住這些事！」

與費許搭檔的主持人克里斯麥基(Chris McGee)則說：「灰狼看來好像贏了西區決賽第七戰。」似乎認為他們興奮過頭，確實這場湖人可用之兵不多，蒙克(Malik Monk)、霍華(Dwight Howard)、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、福斯(Austin Reeves)觸發健康安全協議無法上場，戴維斯還在第三節因傷退場。