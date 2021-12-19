四大公投結果出爐，不同意票都多於同意票。先前曾傳出不論公投結果，行政院長蘇貞昌將華麗轉身，蘇貞昌昨晚出席行政院記者會時則表示，公投與內閣改組沒有關係，會繼續率領行政團隊為人民服務，而蘇貞昌的下一步也引發各界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，蘇貞昌可能會繼續擔任行政院長，或是投入2024總統選舉。

關於蘇貞昌未來的動態，吳子嘉19日在自己經營的網路節目《董事長開講》中表示，這個問題很早就有人在討論，也有幾種不同的說法。他也詢問同台的國民黨台北市議員徐巧芯的看法，徐巧芯則說，我們希望蘇貞稱繼續擔任行政院長，最好他也能代表民進黨選總統。

吳子嘉直言，兩者都有可能實現，「有人跟我講，如果朱立倫出來選總統，蘇貞昌一定跳出來選」。但現在看起來，也不是說誰有機會能當選，而是要先看國民黨是誰出馬，在這樣的情況下，蘇貞昌就會不服老。

對於有網友提問，國民黨4敗，蘇貞昌看樣子不會下去，這樣一來，鄭文燦何去何從？徐巧芯表示，這次鄭文燦非常拚，還跑來自己的選區參加好幾場公投造勢，結果最後公投票開出來，桃園市視同意大於不同意。吳子嘉則說，「我看鄭文燦要苦守寒窯到2022交接為止」。